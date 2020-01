Crociato ko, operato Francesco Agnello: intervento perfettamente riuscito

Il centrocampista biancorosso Francesco Agnello, uscito anzitempo durante la sfida Sudtirol-Rimini, è stato sottoposto a intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata martedì pomeriggio nella clinica “Sol et Salus” dal dottor Pierpaolo Canè e dalla sua équipe, è perfettamente riuscita.

"A Francesco un grande in bocca al lupo per un pieno recupero e il conseguente ritorno sul rettangolo verde - è l'augurio del Rimini -. Al dottor Canè un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione e la vicinanza ancora una volta dimostrata nei confronti dei colori biancorossi".