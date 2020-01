D’Aietti ala di NTS Riviera Basket Rimini nella lista degli Atleti di Interesse Nazionale Under 22

Antonino D’Aietti ala di NTS Riviera Basket Rimini è stato inserito dal Consiglio Federale FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) nella lista degli Atleti di Interesse Nazionale Under 22 per l’anno solare 2020. Il nostro Antonio, nato nel 2000, compirà vent'anni il prossimo 6 febbraio e fa parte di NTS Riviera Basket Rimini dalla scorsa stagione, veste la maglia numero 55 e con questa chiamata “in qualità di Atleta d'interesse nazionale avrà il compito di rappresentare la Federazione portando con sé, sul campo e fuori, il prestigio sportivo dell'Italia” come recita la comunicazione ufficiale FIPIC di ieri 16 Gennaio 2020.

Una notizia inattesa che ha provocato una grande gioia in Antonio che merita questa designazione per l’impegno intenso profuso nell’ancor breve tempo trascorso nella pallacanestro e che lui stesso saprà onorare al meglio proseguendo nella sua crescita personale e sportiva. NTS Riviera Basket Rimini ringrazia la FIPIC con il suo Presidente Fernando Zappile ed il Direttore Tecnico della Nazionale Carlo Di Giusto e tutto lo Staff Tecnico che hanno scelto di includere Antonio in questa prestigiosa lista.

Una soddisfazione indescrivibile per tutti i componenti di NTS Riviera Basket Rimini che fin dalla fondazione hanno speso ogni stilla di energia per crescere e far crescere il movimento sportivo riminese sia sul campo, con i risultati agonistici che finalmente arrivano, sia nella vita sociale con la diffusione capillare della pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado e verso la società civile che hanno risposto adeguatamente come dimostrato dall’affluenza di pubblico durante le partite e l’attenzione loro riservata dai media locali. Uno stimolo in più per giocatori e società a proseguire nel percorso intrapreso alla ricerca di altri prestigiosi traguardi.