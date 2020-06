Dalla vela al sub: al Circolo Nautico di Cattolica ripartono i corsi estivi in totale sicurezza

Ripartono a gonfie vele e in completa sicurezza i corsi estivi promossi dal Circolo Nautico di Cattolica. A partire da lunedì e fino alla fine dell'estate, bambini e ragazzi potranno cimentarsi nelle varie discipline nautiche e sportive proposte dal Circolo. In programma al mattino corsi base di vela, Sup (dai 7 anni in su), windusrf (dai 12 anni) e al pomeriggio corsi avanzati di vela, oltre a lezioni di sub e apnea grazie alla collaborazione con la scuola 'Easy Diver'.

Un'attenzione particolare, quest'estate, sarà riservata agli aspetti legali alla sicurezza. In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali, infatti, si è deciso di consentire l'accesso ai corsi solamente ad un numero limitato di iscritti, al fine di favorire il distanziamento interpersonale ed evitare situazioni di assembramento. I vari gruppi potranno lavorare ed allenarsi contemporaneamente ma non utilizzeranno mai allo stesso tempo i medesimi spazi.

Lo staff del Circolo Nautico ha predisposto, a tal proposito, un apposito protocollo, garantendo ai giovani sportivi un'esperienza appagante e divertente ma allo stesso tempo sicura. Le iscrizioni sono possibili attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito del Circolo (http://www.cncattolica.it/) o sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/CircoloNauticoCattolica). Per informazioni: 0541-953810, 3348804114.