Dany Riccione decimata, resiste solo un tempo contro il Selene Sant’Agata

Una Dany Riccione decimata dalle assenze cede sul parquet di casa al Selene Basket S.Agata dopo aver retto più che dignitosamente per un tempo (67-86). Contro la formazione ravennate, coach Maurizio Ferro deve aggiungere il pesante forfait di capitan De Martin alla già nota lista degli infortunati ma i Dolphins almeno per i primi due periodi ce la mettono tutta facendo dimenticare le importanti defezioni. La difesa biancazzurra funziona bene nel primo quarto limitando gli avversari a 16 punti mentre l’attacco ha pochi punti nelle mani e chiude a quota 34 alla seconda sirena, con il parziale che vede Riccione sotto di appena 3 lunghezze e dunque pienamente in partita. I problemi però logicamente emergono alla distanza, perché le rotazioni cortissime costringono coach Ferro a spremere i suoi che cominciano ad allentare la presa nel terzo quarto (-9) fino a mollare definitivamente nell’ultimo parziale che finisce per scrivere un ingeneroso -19 sul tabellone della palestra di via Forlimpopoli (67-86). La Dany paga le 21 palle perse, un patrimonio di 10 liberi lasciati dalla lunetta e il 29% dalla lunga ma almeno mette in luce le prove di Zanotti (16 punti con 10 rimbalzi ) e Stefani (14 punti con 7/9 da due). In attesa di recuperare gli infortunati, il calendario del girone B di serie D regionale propone un altro derby, in programma venerdì (ore 21,15) sul parquet della Polisportiva Stella Rimini. In vista di questa gara, arriva una buona notizia dal mercato: la Dany Riccione ha tesserato Marco Amadori, che ha sciolto gli indugi legati agli impegni di studio e vestirà nuovamente la casacca riccionese già dal derby di Rimini.