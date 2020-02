Dany Riccione, il blitz in casa della Grifo Imola è un bel colpo in chiave playoff

È un gran colpo in chiave playoff quello che la Dany Riccione piazza al PalaRuggi di Imola (65-73). Sul parquet del Grifo Basket, una delle squadre più forti del girone B di serie D regionale, i ragazzi di coach Maurizio Ferro si riprendono da una partenza shock, rimontano, sorpassano e perfino dilagano, prima di portare a casa un referto rosa che vale il 5° posto in classifica. Il primo quarto in effetti sembra lasciar presagire a tutt’altra serata, con i padroni di casa del Grifo piuttosto sciolti in attacco mentre i Dolphins non riescono proprio a trovare la via del canestro. Alla prima sirena il punteggio è 23-12 per i locali eppure il -11 non spaventa i biancazzurri che rinserrano le fila, stringono le maglie difensive e ritrovano brillantezza in attacco. Ne scaturisce un secondo quarto da urlo, che vede la Dany piazzare un parziale di 26-10 che ribalta clamorosamente la sfida mandando le squadre all’intervallo lungo con Riccione avanti di 5 (33-38).

È la grande serata di Alessio Mazzotti, un classe 2003 che prende per mano i compagni fino a trascinarli alla vittoria. Venti punti per il prodotto del vivaio biancazzurro con 8/13 da due, 6 falli subiti e le solite 6 palle recuperate. Nel secondo tempo Imola prova a riprendersi la partita ma i Dolphins non mollano di un centimetro e mantengono il +5 anche alla terza sirena (52-57), Ed è all’inizio del quarto periodo che Riccione produce la fuga decisiva, chiudendo il canestro e arrivando anche sul 52-66, il che significherebbe restituire il +14 patito nella gara di andata. Si chiude comunque con una vittoria di grande importanza (65-73), frutto del prezioso contributo di altri classe 2003 come Stefani (9 rimbalzi) e Gardini (12 punti) in una serata peraltro poco felice dalla lunga (4/20 da tre) e con tanti punti lasciati in lunetta (9/20 ai liberi). La corsa ai playoff continua con rinnovata fiducia, prossimo impegno venerdì (ore 21) sul parquet di casa contro la formazione del Budrio.