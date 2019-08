Derby d'estate: il test tra Rimini e Forlì finisce in parità

Si è concluso sul punteggio di 1-1 l'allenamento al Romeo Neri tra Rimini e Forlì. Complice caldo ed afa, la sfida si è disputata su ritmi non particolarmente alti. Le emozioni nella ripresa. Sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio con un calcio di rigore siglato da Zamparo. Lo stesso Zamparo ha avuto per due volte la chance del raddoppio, ma al 35' Ferraro ha trovato il gol dell'1-1 su calcio di punizione.



RIMINI (3-5-2): Scotti (1′ st Nava G., 33′ st Santopadre); Boccaccini (1′ st Oliana, 23′ st Acunzo), Scappi, Nava V. (1′ st Picascia); Finizio, Candido (1′ st Mancini), Palma (37′ st Angelini), Van Ransbeeck (26′ st Pari), Silvestro (1′ st Bellante); Ventola (1′ st Zamparo), Gerardi (1′ st Petrovic). All.: Cioffi.



FORLI’ (4-3-1-2): De Gori (1′ st Baldassarri); Zamagni (27′ st Carlucci), Biasiol (1′ st Ferraro), Sedioli (1′ st Vesi), Marzocchi; Baldinini (1′ st Ballardini), Favo (18′ st Albonetti), Gkertos (1′ st Patorelli); Pacchioni (1′ st Bonandi); Gomez (1′ st Zabre), Minella (1′ st Soure). All.: Paci.



RETI: 7′ st Zamparo (rig.), 35′ st Ferraro.

Foto Rimini Football Club