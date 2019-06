Dtm a Misano, Dovizioso non è l'unica guest star: in pista anche Dindo Capello e il pilota youtuber Alberto "Naska"

Andrea Dovizioso non sarà l'unica guest star presente questo fine settimana al Misano World Circuit per la tappa del campionato Dtm. Scenderà in pista anche la leggenda di Audi Sport e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Dindo Capello, che sarà impegnato nella prova del Campionato Italiano TCR DSG Endurance. In occasione del primo round disputatosi lo scorso aprile, il pilota piemontese aveva conquistato la vittoria nella Qualifying race e il secondo posto in gara dividendo la sua Audi con il gentleman driver romano Nicola Guida.

Capello tornerà a calarsi nell’abitacolo dell’Audi RS3 LMS e correrà l’affascinante gara in notturna, in programma sabato sera a partire dalle 20.30 (prove libere venerdì dalle 20 alle 21 e sessione di prove ufficiali e qualifyng race dalle 22 alle 23). A dare il cambio al pilota piemontese nei due pitstop obbligatori saranno un influencer appassionato sia di due che di quattro ruote e un giornalista, entrambi con il piede pesante: Alberto “Naska” Fontana, youtuber che vanta oltre 340.000 iscritti sul proprio canale Youtube ed oltre 100.000 followers sul proprio profilo social; ed Emiliano Perucca Orfei, giornalista e caporedattore di Automoto.it.