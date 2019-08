Due cuori, sei gambe: un riminese all'Iron dog in Austria con Asia

Come lo scorso anno, ci sarà anche una delegazione romagnola all'Iron dog, in Austria il 14 e il 15 settembre. A comporre il team "Brigata Romagna" sono il Franco Faccani di Bagnacavallo col suo cane Speck, il savignanese Luca Pilato con Bolt e il riminese Lorenzo Tura con Asia. E quest'anno anche la figlia di Pilato, Jennifer di 10 anni, affronterà questa sfida con Bolt. I partecipanti si cimenteranno in tre discipline (nuoto, corsa e bike tra i boschi dell'Austria), affiancati dai propri amici a quattro zampe.