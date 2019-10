"E' un sogno": Antonelli in pole a Motegi, è festa per il team Simoncelli

Si era infortunato a Misano, saltando i round di Aragon e Buriram. Niccolò Antonelli si è ripreso la sua Honda, portandola in pole position. Sarà il cattolichino a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Giappone dopo aver disputato anche la Q1. Non è al top della condizione fisica, perchè il dolore a polso e clavicola c'è, ma la pioggia l'ha aiutato nell'impresa. "E' un sogno - ha commentato il portacolori del team Sic58 -. Sull'asciutto probabilmente sarebbe andata differentemente. E' una pole che non mi aspettavo".

A completare la festa del sabato del team di Paolo Simoncelli è il terzo crono di Tatsuki Suzuki, preceduto dallo spagnolo Alfonso Lopez. Deludente la performance di Andrea Migno: il "Mig" di Saludecio, velocissimo nelle libere, non è andato oltre la quindicesima posizione. Per quanto riguarda la lotta al titolo, Lorenzo Dalla Porta ha chiuso col sesto crono, mentre Aron Canet con l'ottavo. In Moto2 gran pole position sul bagnato per Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi, reduce dalla vittoria di Buriram, ha portato la sua Kalex del team Sky VR46 davanti a tutti, con un secondo di vantaggio sull'immediato inseguitore, Augusto Fernandez. Si rivede nelle posizioni di vertice Lorenzo Baldassarri, a completare la prima fila. Quarto Alex Marquez, ottavo un ottimo Luca Bezzecchi con la Ktm.