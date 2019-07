Ele Civ a Misano: in Superbike dominio di Pirro su Savadori

Pole position, vittoria e giro veloce in gara. Michele Pirro e il Barni Racing Team dominano il sabato del Campionato italiano velocità classe Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Per Pirro si tratta della quinta vittoria stagionale su sette gare, un bottino che gli consente di allungare nella classifica di campionato dove è leader con 165 punti, 47 in più del secondo, Lorenzo Savadori. Pirro è stato sorpreso alla partenza da Savadori che ha preso momentaneamente la testa della gara. Dopo cinque giri dietro l’avversario il pilota del Barni Racing Team ha affondato l’attacco in fondo al rettilineo di partenza prendendosi la prima posizione, da quel momento in avanti non c’è più stata storia: il #51 ha subito piazzato il giro veloce in gara (1’37.070) e in poche tornate ha costruito il vantaggio che gli ha permesso di arrivare al traguardo con quasi due secondi di margine.

Foto di Marzio Bondi