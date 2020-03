Enea Bastianini sul podio di Losail, vince Nagashima e Balsassarri secondo

Nagashima vince la prima gara dell'anno in Moto2. Due italiani completano il podio: 2° Baldassarri, 3° Bastianini. Il poleman Roberts chiude 4°. Marini, dopo essere stato in testa per molti giri, cade all'ultima curva. Avvincente prima gara dell'anno, nel deserto del Qatar, per la classe intermedia cha ha regalato come al solito tante emozioni. Marini e Bastianini sono stati protagonisti di una gran partenza, riuscendo a superare subito il poleman Roberts, mentre dalle retrovie Baldassari ha subito iniziato ad inanellare una serie di sorpassi che gli hanno permesso di arrivare alla testa della corsa. A 5 giri dalla fine un crollo incredibile di Martin, che dalla lotta per il podio è scivolato fino alla 14^ posizione, e anche per Marini che perde terreno da Roberts in quarta posizione. Per il pilota dello SkyTeam Vr46, così come per il compagno di box Marco Bezzecchi, sembrano esserci dei problemi legati al degrado delle gomme. A tre giri dalla bandiera a scacchi a contendersi la vittoria sono Baldassarri e Bastianini ma arriva il terzo incomodo, Nagashima, che vede i frutti della sua strategia di conserva. Il pilota giapponese, infatti, con una zampata riesce a superare i due italiani vincendo la prima gara stagionale.