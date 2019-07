Festa grande al Ct Morciano: le squadre di Morotti e Terzini conquistano la promozione in D3

Una domenica di sport da incorniciare per il Circolo Tennis di Morciano di Romagna. Erano ben tre le formazioni maschili di ‘360 Sport’ impegnate nelle finali playoff del campionato regionale di tennis a squadre (la ‘Coppa Italia’) categoria D4. Per due di loro, alla fine, è arrivata la tanto agognata promozione in D3. Con un secco 3-0, le compagini guidate da Enrico Terzini e Tommaso Morotti hanno avuto la meglio del Ct Bettola (in provincia di Piacenza) e del Ct Viserba. Due vittorie schiaccianti, che hanno fatto partire immediatamente i festeggiamenti. Onore anche alla squadra guidata da Oscar Cervellieri che, in finale contro la Polisportiva Cava, è stata costretta ad arrendersi solamente al doppio decisivo. Promozione sfumata al fotofinish, dunque, ma al Ct Morciano non è mancata comunque la festa, in questo caso per il ‘capitano’ Cervellieri, che ha ricevuto dai compagni di squadra una speciale targa a ricordo della stagione tennistica vissuta da protagonisti. Lo staff di ‘360 Sport’ brinda agli ottimi piazzamenti. "Siamo orgogliosi dei risultati portati a casa dalle formazioni maschili e da quella femminile. Le promozioni conquistate sul campo sono traguardi importanti che devono naturalmente spingerci a fare ancora meglio in vista delle prossime competizioni. A tutti i giocatori che hanno tenuto alti i colori del Ct Morciano, va il nostro personale ringraziamento".