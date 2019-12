Finale al cardiopalma: ma a Porto Sant'Elpidio la Rinascita ritrova la vittoria

La Rinascita non fallisce l'appuntamento contro l'ultima in classifica ed espugna il parquet del Porto Sant'Elpidio col punteggio di 88 a 92. L'Albergatore Pro ha costruito il successo nei primi tre quarti, presentandosi negli ultimi dieci minuti con un vantaggio di 11 punti (58-69). Nel finale i marchigiani hanno ricucito il gap, presentandosi all'ultimo giro di lancette col punteggio di 86-88. A mettere in cassaforte la vittoria Francesco Bedetti dalla lunetta.

Rimini trova subito ottime indicazioni da Ramilli, schierato al fianco di Capitan Rinaldi che premia i tagli dal lato debole del classe ’98 riminese. I marchigiani rispondono, in un primo quarto molto equilibrato, col neo-acquisto ex Crabs Sirakov che prende subito confidenza col tiro da tre punti. Albergatore Pro tenta di affondare il colpo nel secondo quarto, Porto Sant'Elpidio risponde a tono, ma allo scadere del primo tempo Moffa e Bianchi combinano per la doppia cifra di vantaggio. I padroni di casa tengono botta ad inizio terzo quarto e la schiacciata di Lusvarghi vale il -6 PSE, ma Francesco Bedetti e la super tripla di Rivali ricacciano indietro gli avversari sul +13.

I biancorossi sembrano in controllo, ma Sirakov è un cecchino ed il canestro di Lusvarghi costringe Bernardi al timeout sul 78-84. Broglia segna, ma Borsato mette cinque punti filati (83-86) che creano apprensione tra i tifosi riminesi, ma i fratelli Bedetti combinano per un 4/6 dalla lunetta che spegne ogni speranza dei marchigiani. L'Albergatore Pro tornerà in campo domenica alle 18 al PalaFlaminio di Rimini, per la sfida contro Sutor Premiata Montegranaro.

Porto Sant'Elpidio Basket-Albergatore Pro RBR 88-92 (parziali 25-29, 41-51, 58-69)

TABELLINO PORTO SANT'ELPIDIO: Sirakov 22 (3/5, 3/7), Costa 19 (6/9, 2/4), Bastone 17 (3/6, 2/5), Borsato 17 (4/4, 3/4), Lusvarghi 9 (3/5, 1/2), Doneda 2 (1/2, 0/1), Balilli 2 (1/1, 0/1), Sagripanti, De Sousa, Di Pietro NE, Malagoli NE, Cappella NE. All. Pizi, Rossano.

TABELLINO RBR: Bedetti F. 23 (9/12), Ramilli 14 (6/7, 0/3), Rinaldi 14 (7/10), Bedetti L. 13 (4/7, 1/1), Rivali 8 (1/4, 1/2), Broglia 7 (3/4, 0/1), Bianchi 4 (2/2, 0/1), Moffa 4 (2/3, 0/3), Pesaresi 3 (1/5 da tre), Ambrosin 2 (1/1), Vandi NE, Chiari NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.