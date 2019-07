Giuseppe Perra nella nazionale di Tiro Dinamico Sportivo ai Mondiali

Venerdì 28 giugno si è svolta presso il campo di Tiro di Uboldo (VA), la selezione per i tiratori che formeranno la Nazionale Italiana di Tiro Dinamico Sportivo che parteciperà ai Mondiali USIP/IPA 2019, che si terranno alla fine di settembre sullo stesso campo. Hanno partecipato alle selezioni i tiratori appartenenti a tutte le forze dell'ordine con adeguato cursus honorum agonistico, e fra questi il Sovrintendente Giuseppe Perra della Polizia Locale di Rimini, più volte Campione Italiano di categoria. In una gara resa durissima dalle condizioni ambientali (sul campo si sono registrati 41°), e dalle difficoltà tecniche consone ad una selezione iridata, l'atleta del G.S.P.L. Rimini ha, piuttosto inaspettatamente visto il livello degli avversari, espresso una performance assolutamente degna di rilievo, classificandosi quarto assoluto ed essendo designato come riserva, essendo il team composto da tre tiratori. Un risultato che, se originariamente avrebbe sottoscritto senza esitazioni, visto l'andamento della gara lascia l'amaro in bocca al forte tiratore riminese, che rimane in ogni caso nella rosa della Squadra Nazionale.