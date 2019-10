I tre punti sfumano nel finale, pari per il Rimini.com

Arriva il primo punto del campionato per il Rimini.com di Gasperoni, al termine di una partita vibrante e molto divertente con gli imolesi dell’I.C. Futsal. Questi, però, per i biancorossi sono più due punti persi che uno guadagnato, vista la mole di occasioni creata specialmente nel secondo tempo e il fatto di essersi praticamente fatti male da soli. Dopo una prima frazione equilibrata e chiusa in vantaggio dai padroni di casa, la ripresa viene approcciata splendidamente dal Rimini.com che lascia poco e nulla per buona parte del secondo tempo agli avversari. Gli emiliani trova il punto di svolta soltanto nei minuti finali, quando un’ingenuità e la stanchezza si sono messe sulla strada che portava i biancorossi ai tre punti. Il primo tempo è emozionante, pieno di occasioni e agonismo.

La prima opportunità del match capita al 1’ di gioco con il tiro al volo vicino all’out di destra di Paolini, sul quale Ciappini risponde immediatamente presente con un’ottima parata di piede. Al 7’ passano in vantaggio i padroni di casa anche con fortuna, grazie all’autogol di Argnani. La reazione ospite non si fa attendere e Ciappini al 12’ è costretto al miracolo, in uscita su Marchese che si trovava a tu per tu con il portiere biancorosso. La sfuriata degli imolesi però non si arresta e poco dopo l’occasione di Argnani, Lesce colpisce un clamoroso palo da fuori area. Gli uomini di Gasperoni, però, giocano una buonissima partita in transizione offensiva, riuscendo quasi sempre a costruire qualcosa di pericoloso. Ed è proprio così che nasce la rete del raddoppio: Ciappini rinvia velocemente su Muratori che in due tocchi trova con una imbucata Vitali faccia a faccia con Bianchini, il tiro del biancorosso però viene parzialmente neutralizzato dal portiere ospite ma sulla ribattuta si avventa Moretti con grande tempismo. L’I.C. Futsal riesce ad accorciare le distanze a pochi minuti dall’intervallo, a causa dello sfortunato autogol di Timpani che interviene malamente sulla rimessa laterale di Gjyshja per evitare il tocco sotto porta di Scala. Ad inizio ripresa il capitano biancorosso si rifà subito, con il gol che porta momentaneamente il risultato sul 3-1 grazie ad un colpo di testa successivo alla ribattuta di Bianchini dovuta al tiro da fuori di Muha. Al 6’ Timpani ha anche l’opportunità di allungare ulteriormente il risultato, ma si mangia incredibilmente un gol a porta sguarnita su bell’assist di Muratori in ripartenza. Il Rimini.com continua a rendersi pericoloso, questa volta con Muratori che ci prova su punizione da fuori trovando però sulla linea il salvataggio di Cavina. Gli emiliani provano a reagire con Paolini, ma il suo tiro da posizione defilata e facile preda di Ciappini. L’I.C. Futsal fatica a rendersi pericoloso ma i biancorossi si fanno male da soli: al 22’ Tonetti perde ingenuamente un pallone al limite e commette fallo, la punizione di Lesce è perfetta. Gli imolesi completano la rimonta un minuto più tardi, con il gol di Cavina che impatta sul 3-3. I biancorossi sono frastornati ma provano a crederci con Muratori, il suo potente tiro scoccato vicino all’out di destra viene ottimamente deviato da Bianchini. Nel finale succede di tutto, il Rimini.com ha almeno un paio di occasioni per chiudere con la vittoria, ma prima Muratori è impreciso da buona posizione e poi Bianchini salva su Timpani.