I vincitori dell'ottava edizione del torneo 'Happyfania Volley 2020'

Si è chiusa ufficialmente l’ottava edizione di Happyfania Volley powered by Cisalfa Sport, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Dinamo Pallavolo Bellaria e Kiklos. 88 squadre hanno animato la tre giorni di gare organizzata a Bellaria Igea Marina e Rimini, coinvolgendo anche Savignano sul Rubicone e Gatteo. Tanto pubblico e grandi emozioni distribuite su 19 campi da gioco. 25 strutture ricettive grazie alla collaborazione con Fondazione Verdeblu e PA Incentive Promozione Alberghiera hanno ospitato 1.800 partecipanti di 50 società provenienti da tutta Italia.

Sono state giocate più di 300 partite, suddivise in otto categorie di gioco, dai più piccoli dell’Under 12 ai più grandi dell’Under 18 maschile e femminile. Ieri pomeriggio (domenica 5 gennaio) il consueto gran finale si è svolto al Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina con le ultime finali, la degustazione di piadina romagnola in collaborazione con La Casalinga e la cerimonia di premiazione. Premiate anche le società più numerose: Pallavolo San Giorgio (PC), Volley Segrate 1978 (MI), Punto Sport (PO), Pallavolo Borgofranco (TO), Ag Milano (MI).

“La pallavolo si presta molto all’organizzazione di eventi: aggregazione, spirito sportivo e divertimento sono le leve su cui si fondano le nostre manifestazioni”, sono le parole di Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos. Riccardo Pozzi, presidente di Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina prosegue: “Siamo molto soddisfatti, Happyfania Volley è un evento affermato nel mondo della pallavolo; vedere il nostro Palazzetto pieno di atleti provenienti da tutta Italia è un bel colpo d’occhio di cui siamo veramente orgogliosi”.

I vincitori: U12 Nure Volley PC. U13 F New Volley Project Vizzolo MI. U14 F Volley Segrate MI. U16 F Asd Pallavolo Fabriano AN. U18 F Epiù Pomì Vbc Ub Jesolo VE. U14 M Consar Romagna Ravenna RA. U16 M Studio Bacchiocchi Osimo AN. U18 M Dinamo Bellaria RN. Gli eventi Kiklos continuano con la prossima manifestazione in programma a Bellaria Igea Marina, lo Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport (1-3 maggio).