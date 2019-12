Il basket diventa solidale con il "lancio" di peluche da regalare ai bambini meno fortunati

In occasione della gara interna di venerdì 13 dicembre, alle ore 21.15, tredicesima giornata del girone di andata campionato serie D (girone B), Villanova Basket Tigers metteranno in campo anche un basket solidale.

Si tratta del Teddy Bear Toss, iniziativa benefica nata nei campionati minori americani di hockey, e successivamente portata in Italia nel mondo del basket dalla pagina Facebook La Giornata Tipo. Ha coinvolto società, Leghe e Federazione facendo partire una macchina organizzativa che ha portato tanti bei risultati. Anche a Rimini, grazie a Rbr e dal 2018, Teddy Bear Toss è entrato in campo.

Villanova Basket Tigers, d’accordo con il main sponsor Rose&Crown, ha deciso di portare la benefica iniziativa Teddy Bear Toss alla Tigers Arena e con un taglio locale. Per aiutare le famiglie in difficoltà sostenute da Caritas Verucchio, Villa Verucchio, Poggio Torriana e Corpolò, e soprattutto i bambini. Per regalare un Natale migliore a dei bambini che se lo meritano. Il basket può anche questo. Sostenuti dallo slogan “Natale è più bello in casa Tigers!”, la società biancoverde porta dunque in campo la solidarietà. L’invito a tutti i tifosi e agli spettatori è di venire venerdì 13 dicembre in palestra con peluche morbidi, nuovi o usati purché in ottime condizioni.

Al primo canestro su azione della gara (da 2 o da 3 punti, ma non da tiro libero!), al suono della sirena, dagli spalti della Tigers Arena si dovrà procedere al lancio di tutti i peluche in campo. I volontari Tigers li raccoglieranno in sacchi appositi a tempo di record, e tutto il ricavato sarà devoluto alla Caritas Interparrocchiale, che provvederà a distribuire i peluche nei pacchi dono che prepara per le famiglie, e dunque per i bambini, in occasione delle festività natalizie. “Mettiamo a soqquadro tutta la casa in cerca di un pupazzo di pelouche. Se non lo troviamo, corriamo a comprarlo. – è l’appassionato invito del presidente Villanova, Lorenzo Meluzzi – È una iniziativa dedicata ai bambini: uniamoci tutti quanti per questo scopo e prepariamoci a lanciare!”.

“Il basket è uno sport meraviglioso e può regalare emozioni altrettanto meravigliose. – ha scritto in merito al Teddy Bear Toss, Raffaele Ferraro de La Giornata Tipo – Per una volta il gesto più bello può anche non essere un tiro sulla sirena o una grande schiacciata, ma un piccolo sforzo di ognuno di noi che stiamo sugli spalti”.

“Tutti ciò che aiuta ad educare e ad ad essere attenti ai bisogni delle altre persone, specie quelle meno fortunate di noi, è buono e va sostenuto. Anche quando si tratta di gesti piccoli com può esserlo il Teddy Bear Toss di Villa Verucchio. – è il commento di Giuseppina Dolci, una delle responsabili di Caritas Villa Verucchio – Siamo contenti di questa collaborazione nata con Villanova Basket Tigers, segno concreto di un cammino che può solo crescere”.