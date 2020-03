Il Coronavirus ferma la MotoGp, annullato il Gran Premio del Qatar

E' stata ufficializzata la cancellazione del GP del Qatar di MotoGP, primo appuntamento della stagione 2020 del Motomondiale, a causa dell'epidemia di coronavirus. Correranno invece Moto2 e Moto3, perché le squadre sono già a Losail avendo concluso i test invernali. L'allarme coronavirus in Qatar ha costretto Dorna ad annullare il Gp inaugurale della MotoGp. Nel paddock si era sparsa la voce nel pomeriggio che i team fossero stati informati di dover partire il prima possibile a causa di previste restrizioni da parte del governo locale sull'accesso dei cittadini italiani. In serata il Qatar ha chiuso le frontiere a meno di osservare un periodo di quarantena di quattordici giorni, troppo per un gp previsto per domenica prossima. Così sono partite le telefonate di Dorna per fermare gli Italiani pronti a imbarcarsi per il Qatar. Dorna ha comunicato ai team di Moto2 e Moto3, già tutti a Doha per i test conclusi nella domenica, che le loro gare si disputeranno regolarmente. Perciò quella di MotoGp non sarà recuperata.