Il mercato del Rimini Calcio: Cavallari torna in biancorosso, se ne vanno Ferrani e Oliana

Il Rimini F. C. ha reso noto di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Daniele Cavallari, difensore classe '98. Per Daniele, che arriva a titolo definitivo dal Monopoli, si tratta di un ritorno a Rimini avendo infatti indossato la casacca a scacchi nella prima parte della stagione 2018-19. Al neo-biancorosso, che ha scelto di giocare con il numero 18, un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza.

Contestualmente Filippo Oliana, difensore classe '99, è stato ceduto alla società pugliese. A Filippo il ringraziamento della società per la professionalità sempre dimostrata durante la permanenza in biancorosso e l'augurio per il prosieguo della carriera. Anche Manuel Ferrani, difensore classe '87, è stato ceduto a titolo definitivo all'Az Picerno. A Manuel il ringraziamento della società per l'impegno e la professionalità sempre dimostrati durante questo anno e mezzo in biancorosso e i migliori auguri per un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni.