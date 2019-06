“Il Misano World Circuit è un potente veicolo di comunicazione dei valori della Motor Valley"  

Va in archivio un altro weekend di grande successo a Misano World Circuit e al termine del Blancpain GT World Challenge Europe 2019 i commenti sono tutti positivi. Ciliegina sulla torta, la sigla sull’accordo che rinnova per i prossimi tre anni le gare automobilistiche a MWC. "Siamo entusiasti del rinnovo dell’accordo con Misano World Circuit per i prossimi tre anni – commenta Stephane Ratel, fondatore e CEO di SRO Motorsports Group – Siamo arrivati su questa pista nel 2015 e ogni edizione è davvero fantastica. Tutti i team e i piloti sono contenti di essere qui ed ormai è un appuntamento fisso del calendario. Con la firma dell’accordo siamo tutti pronti a programmare molte altre gare emozionanti con il Blancpain GT World Challenge Europe".



L’evento gode di un prestigio internazionale, si svolge sui grandi circuiti del mondo e garantisce un concreto indotto economico sul territorio. Lo Studio Trademark sugli eventi del palinsesto MWC lo ha quantificato nel 2018 pari a 4,1 milioni di euro. Il successo dell’edizione conclusasi oggi lascia immaginare una crescita ulteriore di questo vantaggio per il territorio. “La continuità di eventi internazionali di alto profilo come il prestigioso Blancpain –dice Luca Colaiacovo, Presidente di Santa Monica SpA – è la conseguenza dell’incessante politica di investimenti prodotta dal Gruppo Financo. MWC è nell’elite dei circuiti mondiali, ma solo continuando ad investire e a coltivare una sinergia virtuosa con l’economia del territorio, con una politica industriale condivisa, ciò potrà dare i vantaggi che sono nelle nostre potenzialità”.



Alle gare in pista si è aggiunto il Terrazza Blancpain Exclusive Party di sabato sera, con oltre 800 ospiti ad assistere alle gare dall’area panoramica che si affaccia sul rettilineo di MWC. Nella serata, presentazione ufficiale per il nuovo zaino in nylon che arricchisce la collezione di oggetti brandizzati MWC, che per la creatività ha visto coinvolti il talento degli studenti del 2° anno del corso Undergraduate in Leather Technology del Polimoda di Firenze. Un altro partner di prestigio è il brand internazionale Pollini che ha offerto al progetto il suo contributo innovativo. E’ anche stato proiettato un video con il racconto della realizzazione dello zaino, a cura del regista Mauro Ugolini e l’heritage marketing manager Marco Montemaggi. Al “Terrazza Blancpain Exclusive Party” music by Andrea Arcangeli e Massimo Lippoli, vocalist Marica Rotondo.



“Il Blancpain 2018 – afferma Andrea Albani, managing director MWC – ha riproposto la filosofia operativa che ci distingue: ospitare grandi eventi internazionali, brand prestigiosi e spettacolo in pista, connettendo questa realtà col territorio e la sua economia. La collaborazione con gli studenti del Polimoda di Firenze e quella con un’azienda prestigiosa come Pollini, per mettere a punto un prodotto che arricchisce la linea del merchandising firmato MWC, sono il segno di queste connessioni vincenti”.



Nel suo intervento, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha sottolineato i numeri che esprime la Motor Valley: “Meccanica e meccatronica esportano 38 miliardi l’anno dall’Emilia Romagna, dove operano 18.000 imprese con 90.000 addetti. Sul piano sportivo sono organizzati 188 team, si sommano musei, collezioni e circuiti come l’eccellenza di Misano World Circuit, potente veicolo del messaggio della Motor Valley nel mondo”. Nel weekend anche la presenza del Lamborghini Super Trofeo Europa, nell’unica tappa italiana del suo calendario. Un brand prestigioso della Motor Valley che MWC ospita nel weekend dedicato alle corse automobilistiche.