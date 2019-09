Il primo derby della stagione è della Rinascita. Grande entusiasmo dei tifosi

E' pensare che era un test amichevole. Un PalaSGR gremito ha visto l'Albergatore Pro affrontare a testa alta l'Amadori Cesena. Un antipasto di campionato, che ha visto i padroni di casa giocare i quarti centrali a ritmi alti. Uno scrimmage che dà sicuramente fiducia ed entusiasmo agli "Heroes" di coach Bernardi ma anche ai 300 tifosi, come sempre caldi e numerosi. Partono meglio gli ospiti che in attacco si affidano a Papa e Battisti mentre RBR, eccezion fatta per Rinaldi, fatica a segnare complice la difesa aggressiva di Cesena.

Due infortuni occorsi a Trapani e Scanzi destabilizzano i Tigers che subiscono la ritrovata velocità dei biancorossi su entrambi i lati del campo per un parziale complessivo del secondo e terzo quarto di 45-21 per Rimini. Negli ultimi 10' Albergatore Pro è comprensibilmente stanca e concede qualcosa in più agli avversari in difesa, ma questo non evita ai padroni di casa di prevalere nel risultato finale. Persiste qualche acciacco per Rivali e Rinaldi, ma entrambi sono rimasti in campo per diversi minuti contribuendo in modo più che positivo. L'Albergatore Pro tornerà in campo mercoledì per un altro test, questa volta contro San Vendemiano.

La campagna abbonamenti

Finora sono stati venduti 235 abbonamenti. E' possibile acquistare la tessera al Flaminio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 20. Si può acquistare anche online accedendo al portale della Rinascita e cliccando sulla sezione "Ticket". Coloro che hanno acquistato l'abbonamento nella prima sessione di campagna abbonamenti di fine giugno possono passare a ritirarlo negli stessi giorni ed orari al Flaminio.