Il quinto successo di fila vale al Retina Cattolica la testa della classifica

Il Retina Cattolica Volley infila il quinto successo consecutivo, sconfiggendo in trasferta la Teodora Ravenna per 3 a 0. La classifica continua a sorridere alla formazione cattolichina, che si mantiene al primo posto in classifica, a parimerito con Budrio a 14 punti. "E' stata una partita che abbiamo sempre avuto in mano, contro una squadra molto giovane, tutte under 16. Devo fare i complimenti alla società per il bel progetto che hanno messo in piedi. un grosso in bocca al lupo a loro per gli obiettivi a livello giovanile - è il commento dell'allenatore del Retina Matteo Costanzi - il primo set è andato via in maniera agevole, ci hanno un po' impensierito a metà del secondo set, ma siamo sempre stati avanti con un buon divario. Vincere porta sicurezza, finora abbiamo sfruttaro un calendario che ci ha dato l'opportunità di fare gli ultimi due turni alla nostra portata, sappiamo che dalla prossima partita arrivano incontri più tosti e ci faremo trovare pronti".