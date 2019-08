Il Rimini a segno nove volte contro il Verucchio

Terza uscita stagionale per i biancorossi di mister Renato Cioffi che mercoledì sera, dopo il test con la Savignanese e il derby di Coppa Italia con il Cesena, hanno affrontato in amichevole il Verucchio. La tradizionale sfida estiva si è conclusa col punteggio di 2-9 per il Rimini.



VERUCCHIO: Maggioli (1′ st Palmieri), Colonna, Giuliano, Zaghini, Pioli (1′ st Leardini), Grossi, Muccioli (1′ st Valenti), Genghini (1′ st Monanari), Gori (1′ st D’Amuri), Ronchi (1′ st Liberato), Michilli (1′ st Traini). All.: Nicolini.



RIMINI (3-5-2): Scotti (37′ pt Nava G., 15′ st Santopadre); Boccaccini (1′ st Mancini), Scappi (1’st Picascia), Nava V. (1′ st Decker); Finizio, Candido (1′ st Angelini), Palma (1′ st Pari), Van Ransbeeck (1′ st Arlotti), Silvestro; Gerardi (1′ st Ventola), Zamparo (1′ st Petrovic). All.: Cioffi.



RETI: 4′ pt Gerardi, 14′ pt Grossi (aut.), 18′ pt Zamparo (rig.), 25′ pt Van Ransbeeck, 29′ pt Gori, 35′ pt Palma, 4′ st Petrovic, 25′ st Ventola, 26′ st Arlotti, 33′ st Traini, 37′ st Ventola.