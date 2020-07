Il Rimini Calcio passa di mano: Giorgio Grassi vende la squadra ad Alfredo Rota

Il Rimini Calcio passa di mano: ufficializzato l'acquisto della squadra da parte dell'imprenditore riminese Alfredo Rota che ha acquistato i biancorossi da Giorgio Grassi. Dopo il terremoto, causato dalla retrocessione a tavolino in Serie D a causa dello stop del campionato dopo l'epidemia, e i tentativi di cordate da parte di una serie di imprenditori interessati a rilevare la società è arrivata la notizia ufficiale. Secondo quanto emerso, la vendita sarebbe stata perfezionata nella serata di giovedì e venerdì mattina in un comunicato la società ha affermato che “Il Rimini F. C. rende noto che il presidente Giorgio Grassi, da oggi, non è più il proprietario della società. Il club biancorosso è stato acquistato da Alfredo Rota”.

