Il talento dell'atletica Giovanni Frattini nella squadra Italiana agli European youth olympic festival

Giovanni Frattini, talento marignanese, è stato selezionato nella squadra Italiana agli European youth olympic festival, che si terranno a Baku in Azerbaigian la prossima settimana. Proprio questa mattina è partito per Roma, per recarsi insieme alla Nazionale in Azerbaigian. La manifestazione si svolge dal 21 al 28 Luglio e sarà ufficialmente avviata il 21 con la cerimonia di apertura al Crystal Hall. Partecipano alla manifestazione 48 nazioni in 10 diversi sport: Ginnastica artistica, atletica leggera, basket, tennis, volley, judo, nuoto, ciclismo, pallamano, wrestling. Per la nazionale italiana è stato selezionato il migliore in ogni specialità e Giovanni ci rappresenta grazie alla vittoria dei campionati italiani dello scorso giugno, conseguita con il lancio di 73,19 m. Si presenta in pedana con la 6° miglior misura a livello europeo, quindi ha buone probabilità di andare in finale e giocarsi un buon posto nella classifica. Le qualificazioni si disputeranno il 22 mattina e le finali il 23.

Giovanni, l’allenatore Emanuele Verni e tutta la Polisportiva affermano di essere “piuttosto tesi ma altrettanto carichi ed emozionati per questa prima avventura con la nazionale, traguardo già di per sè soddisfacente e molto importante. Comunque andranno le gare siamo già contenti ed orgogliosi di quanto raggiunto, ma ovviamente andiamo per “dare battaglia”. L'obiettivo è avvicinare il record italiano, 74.80, magari superarlo, per il resto Giovanni cercherà di fare meglio possibile, come sempre in queste competizioni. Siamo certi che questa esperienza sarà sicuramente fondamentale per il suo bagaglio di crescita sportiva e non”. Francesco, babbo di Giovanni, ed Emanuele lo seguiranno nella competizione per sostenerlo e seguirlo a livello tecnico.

Tutta la comunità marignanese è pronta a tifarlo. L’Amministrazione comunale infatti afferma: "Siamo sempre stati vicini a Giovanni da quando ha ottenuto i primi risultati nei cadetti. È un ragazzo che si impegna davvero tanto ed ha ottenuto dei risultati incredibili. Siamo orgogliosi anche del fatto che Giovanni, marignanese, si alleni nella pista del nostro campo sportivo e noi non possiamo che sostenere lo sport marignanese, che in questi anni sta ricevendo importanti riconoscimenti, ed impegnarci perché le attività possano essere sempre svolte al meglio, mettendo a disposizione strutture adeguate ed attrezzate".