Il Twirling torna a Riccione con il ritiro della nazionale

Il Twirling torna a Riccione, dal 27 al 30 dicembre il ritiro della nazionale al Playhall: da domani e nei prossimi giorni, infatti, il team Italia sarà in ritiro presso il Playhall per la preparazione ai Campionati Mondiali (World Baton Twirling Championship) che si terranno sempre a Riccione nella prima settimana di Agosto 2020. "L’ospitalità, la struttura e la disponibilità di chi ci ha accolto lo scorso 14-15 dicembre - spiegano dalla Federazione - sono stati molto graditi, sia dalla nostra organizzazione ma anche dagli atleti, come traspariva dai loro volti. Ringraziamo Promohotels Riccione, RiccioneSport, RiccioneParco e il Playhall per l’accoglienza e l’inizio di questa bella collaborazione.

Grande emozione e soddisfazione per il successo ottenuto dal Campionato Italiano Specialità Tecniche tenutosi lo scorso weekend presso il Playhall di Riccione. “È stata una due giorni di Campionato intensa, bella ed entusiasmante - ha dichiarato il Presidente Stefania Lenzini al termine dell’evento. - Tanti sorrisi di volti nuovi, altri già noti ma uniti dalla stessa passione, il Twirling. Vorrei ringraziare tutti, dai tecnici, ai giudici, agli organizzatori, il Playhall di Riccione e, soprattutto, complimentarmi con i vincitori. Terminato questo evento, ci vedrete ancora dl 27 al 30 dicembre e ne siamo molto felici: sarà un grande appuntamento che prevede impegno ed entusiasmo che questa Città ci ha dimostrato più volte di nutrire per noi e del quale ne siamo grati".