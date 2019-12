Impresa dell'Albergatore Pro: battuta la capolista Cento in trasferta

Impresa. Serata da ricordare per Albergatore Pro che batte a domicilio la capolista Cento e conquista la terza vittoria consecutiva (gli emiliani erano imbattuti nel fortino casalingo da ben 8 mesi). MVP "Re" Giorgio Broglia con 18 punti (3/4 da tre, 5/6 ai liberi), 9 rimbalzi, 4 palle recuperate e 27 di valutazione. "Abbiamo fatto un'ottima partita in casa della prima in classifica - commenta coach Massimo Bernardi -. Tutti i ragazzi volevano sopperire alla mancanza di Francesco Bedetti, abbiamo dimostrato carattere sopratutto nel finale quando siamo stati capaci di ribaltare la partita. Faccio i complimenti ai miei ragazzi meravigliosi ed al nostro pubblico che ci ha aiutato in questa difficilissima e bellissima partita". L'Albergatore Pro RBR tornerà in campo domenica alle 18 l PalaFlaminio di Rimini, per l'ultima sfida del 2019: in occasione della XIV giornata di campionato affronteremo la Bakery Piacenza nella giornata del Teddy Bear Toss

La partita

Albergatore Pro mostra subito l’atteggiamento giusto giocando un basket intenson ed il canestro di Luca Bedetti vale il vantaggio in doppia cifra (7-18 all’8’). Cento passa al contrattacco nel secondo quarto con la tripla di Leonzio e le schiacciate di Morici e Rossi (30-31 al 16’). Terzo quarto di grande equilibrio: Cento aggancia i biancorossi per la prima volta dal fischio d’inizio sul 44 pari dopo il libero di Ranuzzi (26’). Rimini torna avanti, ma gli emiliani non ci stanno e la tripla di Paesano a 9” dalla sirena di fine terzo quarto pareggia il conto a quota 52. Albergatore Pro è costretta ad inseguire nell'ultimo quarto, seppur di poco, gli avversari: Rossi segna il canestro del 72-68 a 57” dalla fine della partita, Broglia prima batte in un duello in post il centro della Tramec poi segna una tripla sensazionale che vale il +1 (72-73 con 27” da giocare). RBR si assicura la vittoria grazie alla freddezza ai liberi di Pesaresi e lo sfondamento subito da Eugenio Rivali nell’ultimo tentativo di rimonta dei padroni di casa.