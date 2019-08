Internazionali d'Italia Supermoto, il riminese Kevin Vandi si gioca il campionato

Il campionato 2019 degli Internazionali d'Italia Supermoto si chiuderà laddove in Italia il Supermotard ebbe inizio: al Castelletto Circuit. E dunque, sarà ancora il prestigioso impianto pavese a “tratteggiare” l'epilogo di una stagione emozionante con la disputa dei due Round conclusivi, previsti per questo fine settimana. Nella categoria S4 solo strada sarà il pilota riminese Kevin Vandi (Honda L30 Racing) a schierarsi in griglia con la Red Plate, forte dei suoi 229pt che lo vedono in vetta alla classifica provvisoria. Kevin è seguito da Iacopo Arduini (Honda) a quota 207 nonostante lo zero rimediato a Latina e terzo, nonostante la mediocre prestazione in termini di punti nella sua ultima gara, troviamo Matteo Ettore Traversa con 193pt.