Terzo titolo di fila per il pilota riminese Kevin Vandi che, nel fine settimana, ha vinto gli Internazionali d'Italia nella categoria S4 sulla pista di Castelletto. Per il 19enne è il degno finale una stagione che lo ha visto dominare la classifica generale. Nelle ultime due sfide Vandi ha saputo amministrare il vantaggio accumulato chiudendo Gara1 al secondo posto, dopo un'avvincente bagarre con gli avversari, e Gara2 al terzo non volendo prendersi rischi inutili. Nella tornata di domenica, invece, ha tenuto a bada gli altri concorrenti terminando entrambe le sfide sul secondo gradino del podio. Per il pilota del team Honda L30 Racing si tratta del terzo alloro consecutivo dopo aver vinto il Campionato Europeo nel 2017 e gli Internazionali d'Italia lo scorso anno. "E' una bella soddisfazione - ha commentato Vandi al termine del campionato - frutto del duro lavoro fatto durante tutto l'anno e grazie al supporto del team",