"Io C sarò": staccati oltre settecento abbonamenti

La campagna abbonamenti “Io C sarò” ha sfondato quota 700, per la precisione sono 705 le tessere sottoscritte sino alla giornata odierna. Giovedì gli uffici del "Romeo Neri" saranno chiusi ma sarà sempre possibile sottoscrivere le tessere nel punto vendita Tabaccheria Pruccoli in viale Vespucci 69 (0541.27656). Gli uffici di piazzale del Popolo saranno regolarmente operativi venerdì, dalle 17 alle 19.30 e sabato, ultimo giorno della campagna abbonamenti, dalle 10 alle 12.30.