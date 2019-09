Italia vs Spagna, si infiamma la vigilia del Gp di Misano. Rossi: "Punto al podio". Marquez: "Niente follie"

"Niente follie. C'è un buon vantaggio da gestire". È un Marc Marquez particolarmente freddo e concentrato quello che si è presentato a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera e della Riviera di Rimini, 13esimo round del Motomondiale. Lo spagnolo deve gestire infatti un margine di 78 punti su Andrea Dovizioso. È da Brno che il 93 non sale sul gradino più alto del podio: "Le ultime due gare è andata male all'ultima curva, ma sono comunque contento perchè in passato avevamo fatto fatica a Silverstone". Vincere a Misano non è facile: "Il terzo settore è difficile da affrontare e ci sono alcune staccate insidiose". Sarà diello Italia-Spagna anche in questo weekend? "In pista si pensa a vincere e non importa dove si corre".



Tanti gli interrogativi per Dovizioso, ristabilito dal brutto incidente di Silverstone: "Il grip rispetto allo scorso anno è cambiato. Non mi sono sentito al top, ma era importante fare giri. In questi giorni mi sono allenato, sto bene e mi sento pronto. La concorrenza è agguerrita". Riflettori su Valentino Rossi, che a Misano gioca in casa. Il Dottore è reduce dalla passerella da Tavullia all'autodromo, sulle strade dove da ragazzino impennava con lo scooter: "Era un sogno diventato realtà. Il set-up non era male e sono arrivato anche a 170 km/h di velocità di massima. È stato molto bello". Poi sulla gara: "Nei test ho avuto un buon passo, mi sento bene, sono positivo. Ho avuto buone sensazioni con il nuovo forcellone. La Yamaha sta lavorando bene. Il nostro obiettivo è andare forti e lottare per il podio".

Fotoservizio di Marzio Bondi