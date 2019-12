L'Albergatore Pro strapazza Montegranaro e supera quota 100

La Rinascita supera quota 100 e strapazza la Sutor Montegranaro per 106-71 davanti ai quasi 2mila del Pala Flaminio, facendo così "perdonare" la brutta sconfitta di due settimane fa contro la Rekico Faenza. La squadra di coach di Massimo Bernardi ha fatto valere la propria fisicità, prendendo il controllo del match dopo un primo quarto equilibrato. Dalla sfida l'Albergatore Pro ha ottenuto indicazioni molto positive da tutti i giocatori scesi in campo e può godersi il sesto posto in solitaria nell'attesa della partita di lunedì sera tra Jesi e Chieti. Peccato per il colpo alla spalla subito da Francesco Bedetti che verrà valutato nel minor tempo possibile. Top scorer Giorgio Broglia con 19 punti, 6 rimbalzi e 27 di valutazione! MVP votato dal pubblico Nicola "Picio" Bianchi con 15 punti in 16' (5 triple segnate)

La partita

Nei primi minuti è la Sutor a fare la voce grossa con un 6-0 di parziale che costringe Coach Bernardi subito a dei cambi: Broglia ed Ambrosin, però, sono letali sotto canestro e lanciano la ripartenza biancorossa (10-9). Rimini prova ad allungare sul +9, ma Montegranaro riesce a pareggiare (29-29) dopo le triple di Lupetti. Rimini da quel momento in poi entra in modalità corazzata e con un parziale di 19-0 dà una spallata importante alla partita mettendo in luce tutte le qualità dei singoli. Lupetti continua a segnare da tre punti ad inizio terzo quarto (60-39 al 23’), ma ormai Albergatore Pro ha il controllo della partita ed è molto abile a gestire il risultato. Negli ultimi 10' RBR gioca per diversi minuti con un quintetto molto giovane composto dai consolidati Moffa, Ambrosin e Ramilli, ma anche da Vandi e Chiari che mostrano ottime giocate al pubblico. L'Albergatore Pro tornerà in campo domenica 15 dicembre alle 18 presso il PalaSavena di San Lazzaro (Bologna) per la super sfida contro la capolista Benedetto XIV Cento.