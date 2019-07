L'attaccante Tomi Petrovic firma per il Rimini Calcio

Il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l’accordo, con la Virtus Entella, per il passaggio in biancorosso dell’attaccante, classe ’99, Tomi Petrovic. Il giocatore ha esordito in B con la società ligure nel campionato 2017-18 (5 presenze e una rete) vestendo poi nella medesima stagione la casacca della formazione Primavera con la quale ha realizzato 12 gol in 14 partite. Sempre con la società di Chiavari nell’ultimo campionato ha collezionato 7 presenze in Serie C. A Tomi, giunto a Rimini con la formula del prestito sino al 30 giugno 2020, un grande benvenuto in biancorosso.