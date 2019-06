L'era della MotoE inizia con una gara simulata. Bene Matteo Ferrari e Mattia Casadei

Il "Ricardo Tormo" di Valencia ha segnato il ritorno in pista della MotoE dopo il devastante incendio di Jerez De La Frontera nel quale erano andati completamente distrutti tutti gli esemplari di Energica, i bolidi elettrici messi a disposizione dei 17 piloti che prenderanno parte alla competizione. Mercoledì è andata in scena una simulazione di gara, preceduta da due giornate di test con tanto di simulazioni di qualifica. La gara, articolata su sette giri, ha offerto tanto spettacolo: ad imporsi è stato il brasiliano Eric Granado con un margine di poco più di un secondo sullo spagnolo Hector Garzo. A completare il podio virtuale il finlandese Niki Tuuli.

Il migliore degli italiani è stato Matteo Ferrari, portacolori del team Gresini, preceduto da Nico Terol. Settimo in rimonta Mattia Casadei del team di Paolo Simoncelli, mentre Alex De Angelis ha chiuso nono davanti a Niccolò Canepa. Al campionato, che debutterà ufficialmente al Sachsenring in occasione del Gran Premio di Germania, partecipa anche Lorenzo Savadori al fianco di Ferrari. Il cesenate, impegnato già al Civ con l'Aprilia del team M2 Nuova Racing, si deve ancora cucire addosso la MotoE, abituato ad uno stile di guida più consono alle maxi derivate dalla serie. Un problema anche ad un pneumatico non ha permesso all'ex campione della Stock 1000 di lottare per le posizioni di vertice, chiudendo 14esimo ad oltre 13 secondi dal vincitore davanti a Sete Gibernau e Josh Hook.