L'ultramaratoneta Loris De Paola in Grecia per la "mitica" impresa sportiva

Lo aveva annunciato e la promessa è stata mantenuta. L'ultramaratoneta santarcangiolese Loris De Paola è volato in Grecia per la mitica "Atene-Sparta-Atene". Il gran giorno è oggi, inizia infatti la gara: 90 chilometri in 104 ore, è questa la nuova sfida per De Paola. Lo sportivo è stato accolto martedì in Municipio a Santarcangelo dal sindaco Alice Parma che gli ha fatto il suo "in bocca al lupo", insieme agli assessori Garattoni e Rinaldi prima della partenza.

A tifare per lui tantissimi romagnoli, fra questi anche Tonina Pantani, la mamma del Pirata ha fatto i suoi auguri a Loris che ancora una volta corre per portare alti i valori dell'amicizia.