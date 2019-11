La campionessa di Pole dance Claudia Dipilato vola in Finlandia per una nuova sfida

Il grande giorno sta per arrivare. Giovedì 28 novembre Claudia Dipilato, pole dancer riminese campionessa d’Italia e vicecampionessa del mondo in carica, parte per Hämeenlinna, in Finlandia dove, dal 29 novembre all’1 dicembre, si tengono i campionati mondiali di Pole Sport. La Dipilato gareggerà nella categoria Master 40 “e l’obiettivo è migliorare l’argento di Fort Lauderdale dell’anno scorso, anche se non sarà facile”, afferma. Il parterre delle pretendenti è il più competitivo mai registrato in una manifestazione mondiale, segno che la qualità della Pole Sport internazionale si sta alzando di anno in anno. Tra le atlete dalle quali guardarsi ci sono la ceca Ladislava Masatova (bronzo mondiale l’anno scorso); la russa Anna Dementieva (bronzo ai World Sport Games di Tortosa dietro alla Dipilato); le altre azzurre Daniela Scanu (che proprio ai World Sport Games precedette Claudia) e Fabrizia Roccati (bronzo agli Italiani). “Da tenere d’occhio c’è anche la giapponese Yoshiko Mitsunari. Non ho mai gareggiato contro di lei ma ho visto le sue performance e devo dire che mi ha molto colpito”. Claudia porta in gara il brano (Charlot – Charlie Chaplin) che l’ha accompagnata in tutte le sue performance quest’anno portandola all’oro anche ultimamente nella sua categoria al Miss & Mr Pole Dance Italia, a Marano sul Panaro, nel modenese. Una routine collaudata e vincente non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Le prove palco si terranno venerdì mattina. Poi, nel pomeriggio, la semifinale. Saranno dieci le concorrenti che avranno accesso alla finale che si terrà sabato 30 novembre a partire dalle 15.