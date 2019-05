La Giovanile Rimini scalda i motori in vista della Professional Cup

La Giovanile Rimini scalda i motori in vista della partenza per Barcellona, fissata per sabato 1 giugno, per la sesta edizione della Professional Cup. Mister Roberto Renzi, a seguito di numerosi stage, ha selezionato 20 giocatori che, a suo parere, saranno in grado di disputare la competizione che li vedrà impegnati contro il Saragoza il 4 giugno, contro il Terragona il 7 giugno, contro il Sabadell il 10 giugno, contro l’Espanyol il 12 giugno e, dulcis in fundo, contro il Barcellona giovedì 14 giugno. In questi 15 giorni di permanenza catalana, PuntogoldSport seguirà assieme alla voce di Simone Massaccesi e alla regia di Marika Alexandra e Krow Music tutte le vicende dei giovani calciatori, giorno dopo giorno, nella terza edizione del Giovanile Rimini Show: la loro preparazione ai match, il loro tempo libero, gli allenamenti, le uscite serali e tanto altro. L’appuntamento è fissato per tutte le sere alle ore 20, a partire da lunedì 3 giugno fino a domenica 16 giugno, in streaming sulla pagina Facebook PuntogoldSport, sul sito internet puntogoldsport.com, o sul canale YouTube Puntogoldsport.

