Tre su tre. La Rinascita Basket Rimini vince anche la terza amichevole pre-campionato nella casa dei San Marino Titans, il Multieventi Domus, contro la Gaetano Scirea Forlì che affronteremo nel girone unico Emilia Romagna di C Gold. Rispetto alla scorsa amichevole stravinta contro la Pol. Arena Montecchio, i biancorossi hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa il referto rosa (parziali 26-22, 24-22, 20-19, 14-11) contro un avversario ostico che ha tenuto percentuali altissime da 3 punti per tutta la partita, segno che il livello del campionato ci costringerà a tenere sempre alta la concentrazione. L'appuntamento ora è per la prossima amichevole, sabato 15 settembre ore 18 al Pala Sgr di Santarcangelo per uno scrimmage contro Osimo.

CRONACA - Le note positive arrivano dalla fase offensiva dove i fratelli Bedetti e Giorgio Broglia combinano per ben 55 punti! La partita rimane quasi sempre in equilibrio con Forlì che risponde colpo su colpo alle incursioni in area di RBR affidandosi al tiro perimetrale, ma è verso la fine di ogni quarto che i ragazzi di coach Bernardi mantengono quel pizzico di attenzione decisivo per conquistare il risultato finale. Certamente c'è da migliorare: in difesa è stato concesso forse troppo ed in lunetta ci sono stati una decina di liberi sbagliati.

I tifosi possono però stare tranquilli, perchè la squadra ha comunque mostrato un'energia ed una voglia di fare che fanno ben sperare per l'inizio della stagione quando, con ogni probabilità, gli automatismi saranno settati per tutti i giocatori.

TABELLINO RBR: Dini 8, Rivali 8, Bedetti F. 17, Bedetti L. 21, Broglia 17, Saponi 5, Bianchi 4, Ramilli 2, Pesaresi 6, Chiari, Vandi. All. Bernardi.