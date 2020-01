La Rinascita mette la quinta di fila e chiude il girone d'andata nella top five

Quinta vittoria consecutiva. Una Super Albergatore Pro sbanca il PalaRisorgimento di Civitanova con un'altra grandissima prestazione davanti ad oltre 200 tifosi calorosi riminesi che hanno sostenuto la squadra per tutti i 40'. Un successo che permette alla Rinascita di chiudere il girone d'andata con 20 punti in classifica in quinta posizione. L'Albergatore tornerà in campo domenica alle 18 al Palazzetto dello Sport di Senigallia, prima giornata del girone di ritorno.

Subito grande livello sotto le plance con la sfida tra Valerio Amoroso e Rinaldi, ma tanti punti arrivano anche da tre punti: Rocchi tenta il primo strappo della partita (15-10 all’8’) e Broglia risponde a tono per poi ricucire il punteggio fino al -1. Moffa schiaccia per il sorpasso ad inizio secondo quarto, ma Rocchi punisce ancora da tre punti e riporta in vantaggio i suoi (26-24 al 14’). Albergatore Pro si scatena poi con le triple di Moffa e Pesaresi (35-40 al 18’).

Nei primi 5’ del terzo quarto i marchigiani rientrano in partita e pareggiano a quota 49, poi la bomba di Ambrosin e due canestri di Moffa valgono la doppia cifra di vantaggio per gli ospiti. Rimini allunga ad inizio quarto periodo con le triple di Broglia e Moffa (54-66 al 32’), ma quando Civitanova sembra ormai sconfitta sul +14 ecco la rimonta dei marchigiani che riducono le distanze fino al -4 con la tripla di Trapani (74-78 a 30” dalla fine). RBR, però, gestisce il risultato negli ultimi secondi e col libero di Rivali mette il punto esclamativo sulla vittoria!