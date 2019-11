La Rinascita piazza la seconda vittoria di fila: piegata Giulianova

L'Albergatore Pro torna alla vittoria in casa e piazzanoa seconda vittoria consecutiva. Dopo Teramo hanno sconfitto anche Giulianova grazie alla solidità dimostrata negli ultimissimi minuti quando la partita era ancora in bilico. MVP votato dal pubblico Nicola "Picio" Bianchi con 8 punti e 3 rimbalzi partendo dalla panchina. Così coach Massimo Bernardi: "La difesa dev'essere quella degli ultimi 20' in particolare dell'ultimo quarto, anche se Piccone ci ha sorpresi più volte. I ragazzi si sono buttati su tutti i palloni e sono stati bravi e capaci di vincere una partita importante.”

Partenza ottima per Rimini che centra subito la retina dall'arco dei tre punti con Francesco Bedetti e Rivali, ma Giulianova riesce a rimanere a contatto. Albergatore Procon le giocate di Ambrosin e Luca Bedetti prova a dare la prima spallata alla partita, Cardellini però segna due triple e riporta avanti i suoi che grazie ai canestri di Hidalgoribaltano l'inerzia della partita. RBR non sbanda e con cinque punti in un amen chiude i primi 20' sotto di una sola lunghezza. L'MVP Bianchi segna cinque punti da solo ma gli ospiti reagiscono e tentano anzi di allungare, Broglia e Francesco Bedetti mettono a posto le cose con due triple fondamentali. Rimini apre gli ultimi 10' con un parziale di 8-0 e sembra poter ipotecare la vittoria, ma Piccone è micidiale da tre punti e tiene a galla i suoi segnando il canestro del -3. Luca Bedetti spegne ogni speranza degli abruzzesi quando a 11'' dalla fine entra in area, elude la difesa ospite con un bel gioco di gambe ed appoggia due punti al tabellone che mettono in ghiaccio il risultato. Domenica trasferta al PalaTricalle "Sandro Leombroni" contro l'Esa Italia Chieti.