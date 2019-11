La Rinascita riscatta subito il ko contro Fabriano: super vittoria a Teramo

Super vittoria esterna per Albergatore Pro. Nel recupero della seconda giornata di campionato gli Heroes hanno riscattato immediatamente la sconfitta contro Fabriano grazie ad un'ottima prestazione in attacco condita da una buona difesa nel finale. L'Albergatore Pro tornerà in campo domenica alle 18 al PalaFlaminio di Rimini, in occasione della sfida contro Giulianova Basket 85.

La partita

Tanti canestri fin dall'inizio con Teramo che segna da tre punti con Lestini, mentre Rimini si affida ad un ottimo Capitan Rinaldi sotto le plance ed ai viaggi in lunetta dei fratelli Bedetti. Rivali prova ad aggredire la partita, ma Di Bonaventura non ci sta e tiene a galla i suoi. Moffa apre il secondo quarto con una bomba, Bianchi esce bene dalla panchina e segna il +9 che costringe i padroni di casa al timeout. RBR sembra controllare la partita sulla doppia cifra di vantaggio, però Lestini segna otto punti filati ed a fine primo tempo la partita è di nuovo in equilibrio. Al rientro dagli spogliatoi Albergatore Pro è più ordinata in difesa ed i fratelli Bedetti continuano a macinare punti in contropiede, ma Teramo non molla e grazie ai canestri di Lestini e Di Bonaventura riesce a tornare sul -3 costringendo Bernardi al timeout.

I biancorossi perdono per un momento la bussola perdendo tre palloni, lasciando così ai padroni di casa la possibilità di pareggiare a quota 53. Nel momento di difficoltà, però, Rivali si carica la squadra sulle spalle e con una tripla ed un assist rinvigorisce i suoi. Ultimo quarto di grandissimo livello per RBR che difende bene e grazie a sei punti consecutivi di Luca Bedetti si avvicina all'obiettivo. Teramo tenta per l'ultima volta la rimonta ma l'inerzia è ormai tutta dalla parte di Rimini che nel finale arriva a toccare anche il +18 prima della sirena finale.