La ripartenza della pallacanestro: il Riviera Basket attiva la donazione del 5x1000

Alla fine, nel rispetto delle ordinanze vigenti è saltato tutto il campionato di basket in carrozzina FIPIC 2019/20. "Meglio così perché da queste parti è stata davvero molto dura e noi del Riviera Basket Rimini stiamo tutti bene - affermano i giocatori -. Ci manca l'adrenalina del campo, la fatica in palestra per entusiasmarci la domenica, ma sappiamo cosa vuol dire finire in ospedale tra la vita e la morte, conosciamo il valore delle relazioni e l'amore delle nostre famiglie e degli amici, nulla ha più valore. Ci si doveva fermare ed è stato giusto così, quando torneremo guarderemo avanti per ritrovare la gioia di stare insieme. Ci auguriamo di ritrovare tutti gli amici noti e sconosciuti che ci regalano il loro affetto e per ringraziare tutti ne ricordiamo uno: Giovanni Ranocchi che ci voleva bene e non è più con noi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo aspettato con pazienza cercando individualmente di mantenere la forma migliore, sicuramente non basterà, ma recupereremo e saremo pronti per la prossima stagione - continuano -. Stiamo preparando la squadra in attesa di sapere esattamente come sarà e chi parteciperà al prossimo campionato. Desideriamo essere ancora più competitivi degli anni precedenti ed a questo proposito dovremo. La pallacanestro in "fase 2" da Covid-19: più fondi aumentando gli sponsor e per allargare la base di sostenitori abbiamo attivato anche la donazione del 5x1000 che potrete indirizzare a Riviera Basket Rimini indicando il codice fiscale 91174190404 nella vostra dichiarazione dei redditi, ci contiamo".