La Stella incassa una sconfitta casalinga contro il Castiglione Murri Bologna

La Stella incassa una sconfitta casalinga contro una squadra quadrata e aggressiva che impiega 10 minuti a prendere le misure all’avversario e con un parziale di 21 a 12 nel secondo quarto prende la testa della partita senza più guardarsi indietro. I padroni di casa partono bene con Pulvirenti che segna da 3 e sforna assist per Del Turco; Verni, oltre a far girare la squadra si mette in proprio con 15 punti, quasi tutti con profonde penetrazioni che fruttano anche 6 falli subiti; il punteggio al termine dei primi 10′ la dice lunga sulla qualità degli attacchi ma anche sulla pochezza della difesa.

Proprio la leggerezza difensiva dei riminesi consente agli ospiti nel secondo quarto di girare l’inerzia della gara e prendere il comando dell’incontro, colpendo il cuore dell’area con ripetute penetrazioni spesso vincenti. Il vantaggio degli ospiti rimane sempre contenuto e, nell’ultimo quarto, la Stella resta aggrappata a un paio di possessi di distanza, senza tuttavia mai riuscire a raggiungere gli avversari che portano a casa una vittoria che li mantiene nella parte alta della classifica. Alla Stella mancano intensità e concentrazione in difesa oltre che Bollini e Vioglio infortunati e Quartulli assente per motivi di lavoro. Buono il contributo di Naccari e Pinto; Del Turco sforna la solita buona prestazione (tripla doppia con 24 punti, 11 rimbalzi e 12 falli subiti) anche se non brilla in difesa al pari dei compagni. Prossimo incontro sabato a Pianoro (Bologna), penultima gara dell’anno.

Basket, serie D: Primo Miglio Stella Rimini – Castiglione Murri Bologna 71-79

Tabellini:

Primo Miglio Stella – Castiglione Murri 71-79 (27-20, 39-41; 61-67)

Rimini: Insero 1, Grandi ne, Coralli 1, Bartoli, Verni 15, Naccari 8, Pulvirenti 8, Pinto 12, Del Turco 24, Distante 2. All. Casoli, Polverelli.

Bologna: Melino 4, Buriani 22, Costantini 4, Gandolfi 15, Varotto 17, Mantovani 5, Bersani, Casarini, Bartolini, Minerva 2, Parchi 10. All. Gessi, Remartini, Stefanelli.