Le Fate della Nazionale di Ginnastica in visita a Oltremare. Lunedì 'volano' all'Aquafan

Le Azzurre di ginnastica artistica si sono innamorate di Riccione. Le atlete insieme al direttore tecnico Enrico Casella, saranno ospiti della Perla Verde fino al 26 giugno per il primo collegiale di avvicinamento ai Mondiali 2019 in Germania, tappa fondamentale per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokio 2020. Si tratta di un grande evento, fortemente voluto e organizzato in collaborazione con l’Asd Ginnastica Riccione del presidente Francesco Poesio: le Azzurre si alleneranno la mattina in palestra, poi nel pomeriggio e alla sera spazio al divertimento con numerose attività in città.

Tra queste speciali giornate, quella di giovedì a Oltremare. Qui hanno assistito agli appuntamenti quotidiani del Volo dell’arcobaleno, il Volo dei Rapaci, e naturalmente il doppio appuntamento in Laguna con Conosci i delfini e Delfini- lo spettacolo della natura. Proprio durante questo appuntamento, nella Laguna di Ulisse, c’è stato un ‘incontro ravvicinato’ con addestratori, il piccolo Taras, nonna Pelè e le altre femmine di tursiope per Giorgia Villa (Campionessa Italiana assoluta anno 2018 e Campionessa Europea juniores e Olimpica giovanile), Asia D'Amato (Campionessa Europea juniores a squadra e al volteggio), Alice D'Amato (Campionessa europea juniores a squadra ed è Bronzo da senior agli ultimi europei in Polonia, specialità parallele) e Elisa Iorio (Campionessa Italiana assoluta anno 2017 e Campionessa Europea juniores a squadra).

Per ricordare questa bella giornata a Oltremare, immancabile la foto di gruppo finale in compagnia dei delfini di Oltremare e dell’addestratrice Teresa Gallucci. Tra le altre Azzurre presenti Martina Maggio, Alessia Federici, Francesca Noemi Linari, Caterina Cereghetti, Giada Grisetti e Maria Vittoria Cocciolo. Dopo Oltremare le ragazze torneranno a essere ospiti dei parchi Costa Edutainment lunedì, 24 giugno, dalle 9.30 all’Aquafan. In programma una serie di esibizioni delle ragazze della Ginnastica Riccione sul palco della Piscina Onde e tra gli scivoli. Immancabile poi lo spettacolo della Nazionale. Le ‘fate’ si fermeranno anche alla Walky Cup per foto, selfie e autografi con i fan.