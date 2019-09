"Le Radici della Riders’ Land-Wall of Frame": una serata sul filo dei ricordi 

Serata sul filo dei ricordi venerdì a Rimini, all’Arena Francesca da Rimini con l’iniziativa collaterale alla mostra di Castel Sismondo dal titolo Le Radici della Riders’ Land – Wall of Frame e organizzata dal Nuovo Moto Club Renzo Pasolini per raccontare le radici della Riders’ Land. Tanta emozione nel pubblico che ha ascoltato storie di sacrifici di chi ha corso e vinto, mentre ora è al fianco dei giovanissimi che iniziano ad affrontare i primi impegni.

Presenti tanti piloti, fra i quali il tre volte campione del mondo Pierpaolo Bianchi, il due volte iridato Manuel Poggiali e poi Kevin Zannoni, Matteo Ferrari, Mattia Casadei, Massimo Roccoli, ma anche ex piloti come Luca Casadei, Igor Antonelli, Omar Menghi; Ambra Antonelli, Enzo Manenti e Giorgio Amati per il fuoristrada. Emozionante la storia di Omar, Valerio e Fabio Menghi, una dinastia di protagonisti della Riders’ Land. Alla serata è intervenuto anche Simone Folgori della Federmoto, oltre alla scrittrice Laura D’Amico col suo ‘Pulsioni’. Serata condotta da Boris Casadio.