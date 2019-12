Lorenzo Paramatti è un nuovo difensore del Rimini

Nuovo arrivo in casa Rimini. Si tratta di Lorenzo Paramatti, difensore classe '95. Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Bologna, ha debuttato tra i professionisti a Siena, in Serie C nella stagione 2015-16, mettendo a referto 15 gettoni di presenza. L'anno seguente il passaggio a Santarcangelo, sempre in C, dove ha collezionato 21 presenze. Due esperienze nella stagione 2017-18, sempre nella medesima categoria. La prima a Gubbio, dove è sceso in campo in 14 occasioni mettendo a segno una rete, la seconda con la casacca della Pro Piacenza con la quale ha giocato 11 gare realizzando 1 gol. Nella scorsa stagione, dopo il ritorno Gubbio in C con una presenza in campionato, l'approdo alla Poli Timisoara, a gennaio nella cadetteria rumena, dove è sceso in campo in 15 occasioni realiazzando una rete. Ma Lorenzo si è legato al biancorosso sino al 30 giugno prossimo.

Sveste il biancorosso Kenneth Van Ransbeeck, centrocampista classe '94. "A Kenneth il ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati durante l'esperienza in biancorosso e l'augurio per un futuro professionale e personale ricco di soddisfazioni". E' ripresa venerdì pomeriggio, sul rettangolo verde del "Romeo Neri", la preparazione del Rimini di mister Giovanni Colella. Sabato e domenica, sempre nell'impianto di piazzale del Popolo, la truppa biancorossa sosterrà una doppia seduta di allenamento. Lunedì 30 dicembre, alle ore 11 al "Neri", è invece in programma un allenamento congiunto con il Tropical Coriano, formazione militante nel campionato di Eccellenza.