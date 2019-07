Un nuovo bomber per il Rimini: dal Parma ecco il 25enne Luca Zamparo

Arriva dal Parma il nuovo centravanti del Rimini. Si tratta di Luca Zamparo, classe 1994. Cresciuto nelle giovanili di Portogruaro e Triestina, proprio con la casacca alabardata ha debuttato in Serie C, nella stagione 2011-12, collezionando 4 gettoni di presenza. Dopo una stagione e mezza nelle giovanili del Varese, nel gennaio 2014 è approdato alla Feralpi Salò in C formazione con la quale, in un anno e mezzo, è sceso in campo 12 volte realizzando 2 centri. In seguito due stagioni in D nella Varesina (29 presenze e 4 gol) e nel Borgosesia (30 partite e 18 reti).

Nella stagione 2017-18 il ritorno in C, a Cuneo, con 35 presenze e 4 centri. Lo scorso campionato ha guidato l'attacco del Reggio Audace, in D, mettendo a segno 21 reti in 32 presenze. Zamparo è giunto a Rimini con la formula del prestito sino al 30 giugno 2020.