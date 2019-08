Lutto nel mondo del basket: morto in un tragico incidente Gianluca Del Monte, giocò anche a Rimini

Lutto nel mondo della palla a spicchi arancione. E' morto in un drammatico incidente stradale Gianluca Del Monte, 61 anni, ex giocatore di basket degli anni '80. In Romagna aveva indossato la casacca della Sacramora Rimini nella stagione 1981-1982, mentre Bnella seconda metà degli anni '80 della Banca Popolare Faenza. La sciagura si è consumata martedì pomeriggio, intorno alle 16, a Sassocorvaro, lungo la Fogliense.

Per cause al vaglio ai Carabinieri, la "Ford Fiesta" sulla quale viaggiava l'ex cestista si è schiantata contro un autoarticolato che proveniva dalla direzione opposta. Del Monte è morto sul colpo. Del Monte fu bandiera della grande Scavolini Pesaro tra gli anni '80 e '90. Gianluca lascia tre figli, Virginia e Filippo avuti dalla moglie riccionese Manuela; e Sofia, avuta dalla relazione con Marica Procaccini. Ultimamente era accompagnata dalla stilista Giorgia Facchini.