Marco Bezzecchi e Andrea Migno nel Team Sky Vr46

Il 2020 dello Sky Racing Team VR46 sarà ricco di conferme, ma anche di novità. Continuano il loro percorso nel Team Luca Marini e Celestino Vietti Ramus, rispettivamente in Moto2 su Kalex e in Moto3 su KTM. La squadra dà invece il benvenuto a Marco Bezzecchi in Moto2 e il bentornato ad Andrea Migno in Moto3. Prosegue, quindi, il binomio Sky VR46, con l’intento di portare sul podio la nuova generazione di talenti italiani del motociclismo. Il prossimo 8 marzo saranno 4 le moto schierate al via GP del Qatar, con 4 piloti tutti italiani in 2 categorie. Luca Marini, protagonista di una crescita esponenziale nel 2018 e tra i più costanti nel 2019 con 12 gare chiuse a punti e due podi, continuerà il suo percorso nella categoria intermedia con l’obiettivo di essere protagonista. Dividerà il box con Marco Bezzecchi tra i rookie più interessanti dell’intero vivaio italiano di Moto2, terzo classificato nel Mondiale Moto3 la scorsa stagione.

È arrivata invece la conferma per Celestino Vietti Ramus, attualmente leader della classifica degli esordienti con 88 punti che valgono anche l’ottavo posto complessivo grazie ai podi di Jerez e Catalunya. Andrea Migno torna nel Team a due stagioni di distanza, come era già successo con Bagnaia. Migno aveva infatti corso con lo Sky Racing Team VR46 tra il 2015 e il 2017, conquistando una vittoria e due podi. A sei stagioni dall’esordio nel Motomondiale e dopo aver conquistato importanti risultati - su tutti la vittoria del titolo Mondiale in Moto2 nel 2018, ma anche oltre 40 podi complessivi in entrambe le cilindrate – il Team è pronto ad affrontare nuove sfide.

"Sky VR46 schiererà ancora una volta 4 moto in 2 categorie, con 4 dei più interessanti e talentuosi giovani piloti italiani - ha dichiarato Pablo Nieto. - Una scelta volta a rafforzare lo spirito di squadra, un clima di lavoro costruttivo e di aiuto reciproco con le conferme di Luca e Celestino, l’arrivo di Marco e il ritorno di Andrea. Due squadre di piloti velocissimi, esperti e pronti a impressionare e a regalarci tante emozioni. Dal punto di vista tecnico, abbiamo fatto una scelta volta alla stabilità e solidità dei rapporti di reciproca fiducia che, negli anni, abbiamo costruito all’interno del paddock, estendendo le nostre partnership già esistenti con KTM e Kalex".

"Sono davvero contento di questa bella opportunità - ha aggiunto Marco Bezzecchi - sono arrivato nel Mondiale grazie al supporto dell’Academy e oggi poter correre con questo Team, così legato a questa realtà, mi rende molto orgoglioso. Questa seconda stagione in Moto2 sarà una sfida e darò il massimo per poter ripagare tutti di tanta fiducia". "Sono stati due anni impegnativi - ha proseguito Migno - e, allo stesso tempo, formativi: ho imparato a conoscere delle nuove realtà che mi hanno aiutato a crescere come pilota e anche come persona. Quando si è presentata l’opportunità di tornare a correre con questo Team, è stato come sentirsi dire che era il momento di tornare a casa. Mi sono emozionato, tornerò nella famiglia con cui ho esordito nel Mondiale, un Team che punta sempre a migliorarsi. Ci tengo a ringraziare Sky e la VR46 per avermi dato questa nuova possibilità".