Marco De Vito è un nuovo giocatore del Rimini Calcio

Il Rimini F. C. rende noto di avere perfezionato, in data odierna, il passaggio in biancorosso del difensore, classe '91, Marco De Vito. Dopo il debutto in Serie D nella stagione 2010-11 con la casacca del Villafranca Veronese, 6 i gettoni di presenza, il passaggio al Marsala nella stessa categoria per un totale di 7 gare disputate. Nel gennaio 2013 l'approdo all'Imotski, nella Serie B croata, formazione con la quale è sceso in campo in 14 occasioni. Poi le due stagioni nel massimo campionato della Repubblica Ceca, al Dukla Banská Bystrica, per un totale di 33 gettoni di presenza. Nella stagione 2015-16 il ritorno in Patria, in D con la Folgore Caratese per complessive 32 gare giocate. La prima parte del campionato successivo a Monopoli, in C, dove ha collezionato 8 presenze e una rete, poi l'approdo alla Reggina, sempre in categoria, per un totale di 11 gettoni e un gol. Nell'ultimo campionato ha indossato la maglia rossonera della Lucchese, sempre in C, con la quale ha totalizzato 20 presenze impreziosite da 2 centri. A Marco, che si è legato ai colori biancorossi sino al 30 giugno prossimo, un caloroso benvenuto a Rimini.